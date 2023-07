MARKT USA/Hoffnung auf Ende der Zinserhöhungen stützt weiter

Am Donnerstag dürfte es an den US-Börsen erneut nach oben gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich 0,2 bis 0,6 Prozent im Plus. Rückenwind erhalten die Kurse weiter von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, nachdem der Preisauftrieb im Juni deutlicher als erwartet nachgelassen hat, wie die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise gezeigt haben.

Die Preisdaten hätten Hoffnungen geweckt, dass die US-Wirtschaft eine "sanfte Landung" erleben werde, kommentiert Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Positiv sei, dass die Disinflation schmerzlos verlaufe - und dies angesichts einer US-Wirtschaft, die sich durch eine niedrige Arbeitslosigkeit und ein solides Wachstum auszeichne, fügt er hinzu.

Anleger sind nun gespannt darauf, ob die für Donnerstag angekündigten Erzeugerpreise eine ähnliche Tendenz aufweisen. Daneben werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Aufschluss über die Lage auf dem Arbeitsmarkt geben.

Gleichzeitig rückt aber verstärkt die gerade anlaufende Bilanzsaison in den Blick mit Zahlen des Getränkekonzerns Pepsico. Diese werden in einer ersten Reaktion am Markt gut aufgenommen, die Aktie legt um 1,8 Prozent zu. Enttäuscht haben hingegen die schon am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Millerknoll (vorbörslich -4,9%). Der Möbelhersteller hat das vierte Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen.

Bei Disney (+1%) kommt gut an, dass der Unterhaltungskonzern den Vertrag mit CEO Robert Iger verlängert hat.

