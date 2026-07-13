MARKT USA/Iran-Krieg dämpft Kauflaune - KI-Sorgen drücken Tech-Sektor

Zum Start in die neue Woche dürfte es mit den Kursen an den US-Börsen abwärts gehen. Auf dem breiten Markt lastet die neuerliche Eskalation des Iran-Kriegs. US-Streitkräfte haben Ziele im Iran angegriffen, während die iranische Seite Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschoss. Technologiewerte werden zusätzlich belastet von der Sorge, dass die KI-getriebene Rally des Sektors an Schwung verliert. Der S&P-Future fällt vorbörslich um 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Future verliert 0,9 Prozent, nachdem Chipwerte in Asien heftige Verluste verzeichnet haben. In Seoul stürzte der technologielastige Kospi um 9 Prozent ab, in die Tiefe gerissen von den beiden Chipriesen Samsung Electronics (-10%) und SK Hynix (-15,4%). Erst am Freitag hatten die ADR von SK Hynix in den USA ein sehr erfolgreiches Börsendebüt gefeiert.

Die Ölpreise ziehen an, nachdem der Iran die Straße von Hormus, einen der wichtigsten Öltransportwege, erneut für geschlossen erklärt hat. Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 2,4 Prozent auf 77,80 Euro, zeitweise hatte der Preis aber sehr viel deutlicher zugelegt.

Wenig passiert derweil am Devisenmarkt; der Dollarindex tendiert kaum verändert. Am Anleihemarkt treten die Renditen mehr oder weniger auf der Stelle. Mit dem Goldpreis geht es deutlicher abwärts; die Feinunze verbilligt sich um 1,3 Prozent. Das Edelmetall werde von Inflationssorgen und der Erwartung steigender Zinsen belastet, sagen Marktteilnehmer. Höhere Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.

In den Blick rückt allmählich auch die Bilanzsaison zum zweiten Quartal. Am Montag stehen noch keine bedeutenden Unternehmenszahlen auf der Agenda. Schon am Dienstag werden jedoch die US-Großbanken Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs Quartalsausweise veröffentlichen.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist am Montag ebenfalls noch leer. Am Dienstag werden die Verbraucherpreisdaten für Juni veröffentlicht. Von ihnen erhoffen sich Anleger Aufschluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank.

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July 13, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)