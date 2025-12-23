MARKT USA/Jahresendrally dürfte an Dynamik einbüßen

Die dreitägige Jahresendrally an der Wall Street scheint am Dienstag an Kraft zu verlieren. Der Aktienterminmarkt deutet nur noch hauchdünne Aufschläge am Kassamarkt zur Eröffnung an. Der marktbreite S&P-500 nähert sich dabei schon wieder seinem Allzeithoch an. Aufgrund der aus dem Markt weichenden Liquidität vor Weihnachten könnte die Volatilität zunehmen, weil für Bewegungen am Markt dann auch weniger Liquidität notwendig ist. Impulse könnten von einer Flut an Konjunkturdaten ausgehen, wobei einige Daten älteren Datums sind - so die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Oktober und das BIP im dritten Quartal. Dazu werden Industrieproduktion und Neubauverkäufe aus dem November veröffentlicht sowie der Index des Verbrauchervertrauens aus dem Dezember. Da das Verbrauchervertrauen einen aktuellen Blick auf die Konsumneigung gewährt, dürften diese Daten die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

"Der Aktienmarkt beginnt nach einigen unruhigen Wochen endlich, im Dezember einige Gewinne zu erzielen. Geringes Volumen und das Ausbleiben schlechter Nachrichten sollten die Weihnachtsrally für den Rest des Jahres 2025 am Leben erhalten", zeigt sich Chefmarktstratege Paul Stanley von Granite Bay Wealth Management optimistisch. Positiv werden am Markt steigende US-Rentenkurse zur Kenntnis genommen. Insbesondere nach der Zinserhöhung in Japan kamen Sorgen auf, japanische Anleger könnten in heimische Papiere umschichten und aus US-Staatsanleihen aussteigen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt mit steigenden Notierungen um 3 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

December 23, 2025