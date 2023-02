MARKT USA/Kaum verändert - Cisco nach soliden Zahlen gesucht

Die US-Aktienmärkte dürften zum Start in den Donnerstagshandel mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren kaum verändert. Das Zinsthema dürfte die Märkte weiter im Griff haben. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten überwiegend dafür gesprochen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöht. Vertreter der Federal Reserve hatten dies mit entsprechenden Äußerungen untermauert.

Nachdem am Dienstag die Verbraucherpreisdaten gezeigt hatten, dass sich die Inflation zwar abschwächt, aber nicht so schnell wie erhofft, gilt am Donnerstag das Interesse den Erzeugerpreisen. Volkswirte prognostizieren im Konsens, dass diese im Januar in der Gesamtrate um 0,4 Prozent gestiegen sind, nachdem sie im Dezember um 0,5 Prozent gesunken waren. In der Kernrate wird eine Beschleunigung auf +0,3 von +0,1 Prozent erwartet. Zeitgleich mit den Erzeugerpreisen werden die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Januar, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten steigen Cisco vorbörslich um 3,8 Prozent. Das Unternehmen hat für sein zweites Geschäftsquartal solide Zahlen veröffentlicht und die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Auch Roku (+10,7%) hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Shopify (-10,3%) hat dagegen einen enttäuschenden Ausblick gegeben.

Apple tendieren knapp behauptet. Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kartellrecht intensiviert.

