MARKT USA/Kaum verändert - Cisco nach starken Zahlen gesucht

Wenig verändert dürften die US-Börsen in den Donnerstagshandel starten. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht: Die Notenbanker waren sich demnach einig, dass die Zinsen weiter erhöht werden müssten, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, deuteten aber auch an, dass sie das Tempo ihrer Zinserhöhungen verringern würden, wenn schwache Konjunkturdaten dies erforderlich machten.

Orientierungshilfe könnten am Donnerstag zunächst die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia-Fed-Index für aus August geben. Etwas später folgen die Verkäufe bestehender Häuser und der Index der Frühindikatoren, jeweils aus dem Juli. Daneben stehen Auftritte einiger Fed-Vertreter auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Cisco vorbörslich 4,6 Prozent fester. Geschäftszahlen und Ausblick des Netzwerkausrüsters haben positiv überrascht.

Walgreens Boots Alliance (-0,8%) und CVS Health Corp (-0,9%) werden von einem Gerichtsurteil belastet, demzufolge sie wegen ihrer Mitverantwortung für die Opioid-Krise 650 Millionen Dollar an zwei Landkreise zahlen sollen. Die Aktien der ebenfalls verurteilten Walmart werden vorbörslich noch nicht gehandelt; der Einzelhandelsriese hat allerdings Berufung gegen das Urteil angekündigt.

August 18, 2022 06:05 ET (10:05 GMT)