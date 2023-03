MARKT USA/Kaum verändert - Entspannung in Banken-Krise stützt

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Entspannung im Banken-Sektor scheint sich nach den jüngsten Negativnachrichten fortzusetzen. Dies ermögliche es dem Markt, sich weiter zu stabilisieren, heißt es. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle.

"Da sich die Ansteckungsgefahr vorerst in Grenzen hält, sind die Hoffnungen, dass sich das Debakel weniger stark auf das globale Wachstum auswirken wird, etwas gestiegen. Berichte, wonach sich der Einlagenabfluss von kleineren Banken zu größeren Banken in den USA verlangsamt hat, scheinen die Stimmung ebenfalls zu verbessern", so Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. "Die sich verbessernde Risikostimmung hat dazu geführt, dass die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen der Fed zurückgeschraubt haben", so Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Es wird lediglich der Index des Verbrauchervertrauens für den März veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Lyft-Aktie vorbörslich um 3,9 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal hatte berichtet, die beiden Gründer des Beförderungsdienstleisters zögen sich aus dem Tagesgeschäft zurück und David Risher, seit 2021 Vorstandsmitglied, übernehme die Leitung. Der bisherige Leiter Logan Green und der derzeitige Präsident John Zimmer behalten aber ihre Sitze im Vorstand.

PVH machen einen Satz um 12,0 Prozent. Das Bekleidungsunternehmen mit Marken wie Calvin Klein oder Tommy Hilfinger hatte Viertquartalszahlen per Ende Januar vorgelegt, die die Erwartungen beim Umsatz und besonders deutlich beim Gewinn übertrafen.

