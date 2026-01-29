MARKT USA/Kleine Börsengewinne sind zum Start drin

Die Stimmung an der Wall Street bleibt übergeordnet positiv. Allerdings dürften die US-Börsen am Donnerstag nur bedingt an die Aufschläge der ersten beiden Wochentage anknüpfen, nachdem die US-Börsen am Vortag stagniert haben. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn schließen. Nachdem die US-Notenbanksitzung am Vortag keine Impulse gesetzt hat, rückt die laufende Berichtsperiode wieder in den Vordergrund. Die mit Spannung erwarteten Geschäftsausweise der US-Dickschiffe Meta Platforms, IBM und Microsoft liefern kein einheitlichliches Bild.

Während IBM und vor allem Meta mit einem optimistischen Ausblick die KI-Euphorie am Leben halten, überzeugt Microsoft die Anleger nicht. Der Software-Konzern spricht von steigenden Kosten im Zusammenhang mit KI und prognostziert einen geringer als gedacht ausfallenden Umsatzausblick der Azure-Cloud-Sparte. Vorbörslich sinken Microsoft um 6,7 Prozent - Meta bzw. IBM legen dagegen um jeweils 8,1 Prozent zu.

Tesla steigen um 2,7 Prozent. Der Rückgang des Betriebsergebnisses ist geringer als vom Markt befürchtet ausgefallen. Dank unerwartet starker Margen wurden die Gewinnerwartungen übertroffen. Zudem will der E-Autohersteller in einer Fabrikationsstätte statt eigener Fahrzeuge nun Optimus-Roboter fertigen, wie CEO Elon Musk mitteilte.

Keiner dieser Geschäftsberichte scheine geeignet, den breiteren Markt entscheidend anzuschieben. Aber sie setzten wahrscheinlich auch der anhaltenden Aktienrally kein Ende, heißt es im Handel. Mit den Geschäftszahlen des Technologiegiganten Apple wartet nach Börsenschluss schon der nächste Höhepunkt der Berichtsperiode. "Marktteilnehmer wollen heute von Apple und nächste Woche von Amazon und Alphabet wahrscheinlich deutlich mehr sehen, aber es gibt nichts, was mich veranlasste, meine bullische Einschätzung für Aktien zu überdenken", sagt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

January 29, 2026 06:44 ET (11:44 GMT)