MARKT USA/Kleine Gegenbewegung auf Verluste erwartet

Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine kleine Gegenbewegung auf die Verluste der Vorwoche ab, die durch Zins- und Rezessionssorgen ausgelöst worden waren. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten auf eine etwas festere Eröffnung an den Kassamärkten hin.

Falkenhafte Äußerungen großer Zentralbanken - allen voran die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank - ließen die Anleger zu der Überzeugung gelangen, dass im Kampf gegen die hohe Inflation eine Rezession unausweichlich ist. Daraufhin war der S&P-500 auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen. Angesichts enttäuschender Konjunkturdaten liege es nahe, dass Anleger den Fokus weg von den Themen Inflation und US-Notenbank hin zu den wahrscheinlichen Folgen der Fed- Geldpolitik im kommenden Jahr verschöben, meint Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

Die Nachrichtenlage ist am Montag dünn. Es stehen weder Konjunkturdaten von Rang noch wichtige Unternehmenstermine auf der Agenda.

December 19, 2022 05:59 ET (10:59 GMT)