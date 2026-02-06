MARKT USA/Kleine Gegenbewegung auf Verluste erwartet

Zum Wochenausklang dürften die US-Börsen einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Verunsicherung mit Blick auf die Zukunft der Softwarebranche hatte in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Ausverkauf bei Branchenaktien geführt. Ursächlich war das KI-Unternehmen Anthropic, das ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Am Markt sah man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.

Das Thema dürfte das Geschehen am Aktienmarkt auch am Freitag überschatten. Das gilt auch für die ehrgeizigen Investitionspläne großer Technologieunternehmen, die von Anlegern in wachsendem Maße kritisch gesehen werden. Wie schon die Google-Mutter Alphabet hat nun auch Amazon angekündigt, die KI-Investitionen kräftig hochzufahren. Der E-Commerce-Riese will dieses Jahr 200 Milliarden Dollar in KI investieren, eine Steigerung um über 50 Prozent. Hinzu kommt, dass die Zahlen zum vierten Quartal nicht in allen Punkten überzeugten. Die Aktie wird dafür im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 7,7 Prozent abgestraft.

Konjunkturseitig wird am Freitag nach der Eröffnung nur der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im Februar veröffentlicht. Die eigentlich ebenfalls vorgesehene Bekanntgabe des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar wurde wegen des Haushaltstreits auf Mittwoch, den 11. Februar, verschoben.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar kaum verändert. Bitcoin erholt sich leicht von seiner jüngsten Talfahrt und kostet aktuell rund 66.000 Dollar. Devisenhändler erklären den Wertverlust der Kryptowährung in den vergangenen Tagen mit der verringerten Risikoneigung der Anleger. Innerhalb eines Monats hat Bitcoin etwa ein Drittel an Wert eingebüßt. Auf der Suche nach Sicherheit wenden sich die Anleger dem Anleihemarkt zu. Steigende Kurse lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um anderthalb Basispunkte auf 4,19 Prozent sinken.

Die Ölpreise erholen sich etwas. Sie waren zuletzt unter Druck geraten, nachdem die USA und der Iran Verhandlungen angekündigt hatten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)