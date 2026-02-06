Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
06.02.2026 11:58:39
MARKT USA/Kleine Gegenbewegung auf Verluste erwartet
Zum Wochenausklang dürften die US-Börsen einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an. Verunsicherung mit Blick auf die Zukunft der Softwarebranche hatte in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Ausverkauf bei Branchenaktien geführt. Ursächlich war das KI-Unternehmen Anthropic, das ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen kann. Am Markt sah man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.
Das Thema dürfte das Geschehen am Aktienmarkt auch am Freitag überschatten. Das gilt auch für die ehrgeizigen Investitionspläne großer Technologieunternehmen, die von Anlegern in wachsendem Maße kritisch gesehen werden. Wie schon die Google-Mutter Alphabet hat nun auch Amazon angekündigt, die KI-Investitionen kräftig hochzufahren. Der E-Commerce-Riese will dieses Jahr 200 Milliarden Dollar in KI investieren, eine Steigerung um über 50 Prozent. Hinzu kommt, dass die Zahlen zum vierten Quartal nicht in allen Punkten überzeugten. Die Aktie wird dafür im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 7,7 Prozent abgestraft.
Konjunkturseitig wird am Freitag nach der Eröffnung nur der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im Februar veröffentlicht. Die eigentlich ebenfalls vorgesehene Bekanntgabe des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar wurde wegen des Haushaltstreits auf Mittwoch, den 11. Februar, verschoben.
Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar kaum verändert. Bitcoin erholt sich leicht von seiner jüngsten Talfahrt und kostet aktuell rund 66.000 Dollar. Devisenhändler erklären den Wertverlust der Kryptowährung in den vergangenen Tagen mit der verringerten Risikoneigung der Anleger. Innerhalb eines Monats hat Bitcoin etwa ein Drittel an Wert eingebüßt. Auf der Suche nach Sicherheit wenden sich die Anleger dem Anleihemarkt zu. Steigende Kurse lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um anderthalb Basispunkte auf 4,19 Prozent sinken.
Die Ölpreise erholen sich etwas. Sie waren zuletzt unter Druck geraten, nachdem die USA und der Iran Verhandlungen angekündigt hatten.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|178,28
|-5,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.