MARKT USA/Kleine Verluste voraus - Berichtssasion im Fokus

Nach zwei Handelstagen mit kräftigen Gewinnen ist an der Wall Street am Dienstag Konsolidierung angesagt. Der S&P-500 hatte am Montag auf dem höchsten Niveau seit einem Monat geschlossen. Nun liegen die Terminkontrakte auf die Aktienindizes leicht im Minus. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr steht die Berichtssaison im Blick. Vorbörslich werden unter anderem GM, Spotify, UPS, General Electric, 3M, Coca-Cola, Raytheon und Twitter ihre Bücher öffnen.

Zuversichtlich für den Moment zeigt sich Jani Ziedins vom Cracket Market Blog: "Der Markt liebt Symmetrie, und der enorme Ausverkauf von den September-Höchstständen wird zu einem ebenso beeindruckenden Wiederanstieg führen", glaubt er: "Sicher, vielleicht stehen uns längerfristig niedrigere Kurse bevor, aber man sollte nie vergessen, dass die größten und schnellsten Erholungen während Bärenmärkten auftreten."

Bereits am späten Montag wurden etliche Quartalszahlen zu publiziert. So hat die SAP-Tochter Qualtrics International das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Für die Aktie geht es vorbörslich um 11 Prozent nach oben.

Die Papiere von Packaging Corporation of America verloren im nachbörslichen Geschäft dagegen 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal beim Gewinn je Aktie die Analystenschätzungen knapp übertroffen, der Umsatz blieb aber unter den Erwartungen. Die Titel von Crown Holdings knickten um 9,4 Prozent ein. Der Verpackungshersteller hat im dritten Quartal sowohl beim bereinigten Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 05:58 ET (09:58 GMT)