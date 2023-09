MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen - ADP-Arbeitsmarktdaten im Blick

Kleinere Gewinnmitnahmen dürften an den US-Börsen den Start in den Mittwochshandel prägen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Am Dienstag hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem schwache Konjunkturdaten Zinserhöhungsängste gelindert hatten. Das Verbrauchervertrauen war im August überraschend deutlich zurückgegangen und die Zahl der Stellenangebote im Juli auf den tiefsten Stand seit März 2021 gefallen.

Die am Markt schon vorherrschende Erwartung einer Zinserhöhungspause im September war dadurch zusätzlich gestützt worden. Die Annahme einer Zinserhöhung im November wurde nach den Daten mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eingepreist. Am Anleihemarkt fielen die Renditen, der Dollar wertete ab. Die US-Währung verharrt am Mittwoch auf dem niedrigeren Niveau, die Anleiherenditen erholen sich hingegen leicht, was nach Angaben aus dem Handel die Stimmung unter den Aktienanlegern dämpft.

Unter den Konjunkturdaten des Tages gilt das Interesse vor allem dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP für August. Volkswirte rechnen mit einem deutlich geringeren Stellenaufbau als im Juli. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Daneben wird nach das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals in zweiter Lesung veröffentlicht.

Am Aktienmarkt sacken HP vorbörslich um 8,5 Prozent ab, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Hewlett Packard Enterprise verlieren 1,8 Prozent. Hier enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal; die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal waren dagegen besser ausgefallen als erwartet.

August 30, 2023 06:34 ET (10:34 GMT)