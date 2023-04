MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen - Amazon dämpft Kauflaune

An den US-Börsen dürften die Anleger vor dem Wochenende einen kleinen Teil der kräftigen Kursgewinne vom Vortag mitnehmen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen etwas leichteren Start in den Freitagshandel an. Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Technologiegiganten mit ihren Zahlenausweisen positiv überrascht hatten, versetzte Amazon der guten Stimmung einen Dämpfer. Bei der Vorlage von starken Zahlen zum ersten Quartal nach Börsenschluss am Donnerstag teilte der Online-Händler mit, dass sich das Umsatzwachstum der Sparte Amazon Web Services (AWS) im laufenden Quartal verlangsamt habe. Die Aktie sinkt im vorbörslichen Handel um rund 1 Prozent.

Auch andere Unternehmen aus dem Internetsektor enttäuschten: Eine pessimistische Prognose drückt den Kurs von Pinterest um 14,2 Prozent. Die Snapchat -Mutter Snap (-18,5%) verfehlte mit dem Umsatz die Erwartungen des Marktes.

Positiv werden dagegen die Zahlen von Intel (+4,1%) aufgenommen. Der Chiphersteller hat die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Die Bilanzsaison muss sich allerdings die Aufmerksamkeit der Anleger mit einer Fülle von Konjunkturdaten teilen. Im Blick stehen vor allem die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem März und hier besonders der PCE-Preisindex. Dieser ist ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmaßstab.

Veröffentlicht werden ferner der Arbeitskostenindex aus dem ersten Quartal, der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago für April und der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung, ebenfalls für April.

Die Gefahr einer Bankenkrise bleibt derweil ebenfalls Thema am Markt. Im vorbörslichen Handel am Freitag legen die Aktien der angeschlagenen Regionalbank First Republic Bank um fast 10 Prozent zu. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 55 Prozent zu Buche. Wie Reuters berichtet, haben US-Behörden Verhandlungen mit anderen Banken und Private-Equity-Gesellschaften über eine Rettung der First Republic aufgenommen.

