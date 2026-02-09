Hims & Hers Health Aktie

Hims & Hers Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMYY / ISIN: US4330001060

09.02.2026 12:13:40

MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen an Wall Street erwartet

Die US-Börsen dürften mit kleineren Kursverlusten in die neue Woche starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag erwarten Marktteilnehmer Gewinnmitnahmen. Ermutigende Daten zur Verbraucherstimmung in den USA hatten den Dow-Jones-Index zum Ausklang der vergangenen Woche erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Im Hintergrund schwelten jedoch weiter Befürchtungen, dass sich viele Unternehmen mit ihren hohen Investitionen in KI-Projekte übernehmen könnten, heißt es.

Am Montag ist die Nachrichtenlage eher dünn. Weder stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, noch sind Quartalszahlen bedeutender Unternehmen angekündigt. Im Wochenverlauf wird jedoch die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar nachgeholt. Auch Verbraucherpreisdaten sind angekündigt.

Politisch gilt das Interesse dem Wahlsieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Japan. Die Ministerpräsidentin gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik. Am Anleihemarkt fielen die Kurse japanischer Anleihen mit der Aussicht auf eine wachsende Staatsverschuldung, die Marktzinsen stiegen. Dies wiederum ließ die japanische Landeswährung Yen vor allem zum Dollar aufwerten. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent.

Der schwächere Dollar stützt die Preise an den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis legt um 0,3 Prozent je Barrel zu. Die Feinunze Gold verteuert sich um 0,6 Prozent.

Am US-Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,23 Prozent.

Unter den Einzelwerten sacken die Aktien von Hims & Hers Health im vorbörslichen Handel um fast 16 Prozent ab. Das Unternehmen will nun doch keine Nachahmerversion der Abnehmpille von Novo Nordisk anbieten.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 06:13 ET (11:13 GMT)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hims & Hers Health 14,96 -23,12% Hims & Hers Health

