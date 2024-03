MARKT USA/Knapp behauptet - Gewinnmitnahmen dürften sich fortsetzen

(Wiederholung)

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche kleine Verluste ab. Anleger dürften weiter Geld vom Tisch nehmen, heißt es. Nachdem die Kurse am Freitag im frühen Verlauf noch auf neue Rekordstände geklettert waren, hatten im späteren Geschäft Gewinnmitnahmen eingesetzt. Betroffen waren vor allem Technologiewerte, allen voran die sogenannten "Glorreichen Sieben", darunter die KI-Wette Nvidia.

Die am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten für Februar zeugten auf den ersten Blick von einer ungebrochen soliden Beschäftigungslage, einzelne Komponenten des Berichts deuteten aber auf eine Abkühlung hin. Letztlich änderten die Daten nichts an der inzwischen vorherrschenden Meinung, dass die US-Notenbank in diesem Jahr beginnen wird, die Zinsen zu senken, zumal Fed-Chairman Jerome Powell dies in seinen Anhörungen vor Ausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Mit den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen gibt es jedoch einen Unsicherheitsfaktor, weshalb sich Anleger bis zu deren Veröffentlichung nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürften.

Unternehmensnachrichten sind zunächst rar. Erst nach Börsenschluss am Montag wird Oracle die Zahlen des dritten Geschäftsquartals vorlegen.

Am Devisenmarkt überwand die Kryptowährung Bitcoin derweil erstmals die Marke von 71.000 Dollar.

