MARKT USA/Konjunktursorgen durch Coronavirus belasten

Sorgen bezüglich negativer Konjunkturauswirkungen durch das Coronavirus dürften zum Wochenausklang an der Wall Street für Abgaben sorgen. Dazu kommen uneinheitlich ausgefallene Daten aus Europa und Asien. In China ist der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister im Januar gestiegen und liegt weiterhin klar im Wachstumsbereich. Der Index für die Industrie traf die Erwartungen. Jedoch schlagen sich die Auswirkungen durch den Coronaerreger in den Daten noch nicht wieder. In der EU erhöhte sich das BIP im vierten Quartal mit plus 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal dagegen nur halb so stark wie erwartet.

Die Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus sind weiterhin beunruhigend. Sowohl die Zahl der Todesopfer als auch der Inffizierten sind zuletzt deutlich nach oben gesprungen. Weiter positiv gesehen wird die Ausrufung des globalen Notstands durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Denn sie sieht keinen Grund für Reise- oder Handeslbeschränkungen, es soll lediglich eine koordinierte Vorgehensweise sichergestellt werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 0,6 Prozent.

Bewegung in den Markt könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten bringen. Hier stehen vor allem die persönlichen Einnahmen und Ausgaben für Dezember und der Index der Verbraucherstimmung Chicago für Januar im Fokus. Dazu kommt der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in zweiter Lesung.

Die Berichtssaison schaltet zum Wochenausklang einen Gang zurück. Es stehen unter anderem die Zahlen von Caterpillar, Exxon und Chevron im Blickpunkt.

Die Navistar-Aktie wird mit einem kräftigen Plus erwartet, nachdem die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton ein Übernahmeangebot abgeben hat. Das Unternehmen, das bereits an Navistar beteiligt ist, bietet für sämtliche nicht gehaltenen Aktien rund 2,9 Milliarden US-Dollar oder 35 Dollar je Navistar-Aktie in bar. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv. Nach der Schlussglocke schossen die Titel um 51 Prozent auf 36,45 Dollar nach oben.

Amazon hat im Rahmen der Quartalszahlen einen Umsatzrekord vermeldet und die Gewinnerwartungen zudem übertroffen. Die Titel gewannen nachbörslich 10 Prozent. Eine positive Kursreaktion rief der Rücktritt von IBM-Chefin Ginni Rometty im April nach acht Jahren im Amt hervor. Nachfolger wird Arvind Krishna, der bei IBM bislang für das sogenannte Cloud Computing und künstliche Intelligenz zuständig ist. IBM legten um 4,6 Prozent zu.

