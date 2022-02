MARKT USA/Leichte Abgaben - Peloton mit Kurssprung wegen Übernahmespekulationen

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Teilnehmer gehen aber von einem weiterhin volatilen Geschäft aus. Den überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht für Januar hat der Markt gut verkraftet, obwohl er die Zinserhöhungssorgen weiter verschärft hat. Dem steht allerdings ein zunehmender Konjunkturoptimismus gegenüber. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,2 Prozent.

"Die Märkte haben eine Neubewertung vorgenommen, wie man am Anstieg der Renditen sehen kann, aber ich denke, wir kommen an einen Punkt, an dem es schwierig ist, einen wesentlich aggressiveren Ausblick einzupreisen. Wir könnten jetzt eine gewisse Stabilisierung erleben", sagt Esty Dwek, Chief Investment Officer bei Flowbank. Nach dem kräftigen Anstieg der Renditen am Freitag geht es für diese aktuell weiter leicht nach oben.

Daneben sorgt die Berichtssaison weiter für Impulse. Vor der Startglocke werden unter anderem Hasbro und Tyson Foods einen Blick in die Bücher gewähren. Nach Handelsende folgt Amgen.

Bei den Einzelwerten schießt die Peloton-Aktie vorbörslich um 23,7 Prozent in die Höhe. Das US-Fitnessunternehmen zieht das verstärkte Interesse von Finanzinvestoren auf sich, darunter auch Amazon, berichtete am Wochenende das Wall Street Journal mit Verweis auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Peloton-Aktien seien in jüngster Vergangenheit stark gefallen und ein aktivistischer Investor dränge das Unternehmen, einen Verkauf zu prüfen. Zudem habe Amazon mit Beratern über ein mögliches Geschäft gesprochen, so die Quellen weiter. Die Amazon-Aktie legt um 0,2 Prozent zu.

Dagegen geht es für die Ford-Papiere um weitere 0,4 Prozent nach unten. Nachdem enttäuschende Quartalszahlen am Freitag für ein Minus von 9,7 Prozent gesorgt hatten, bestätigte der Konzern am Wochenende einen Bericht, wonach die Produktion in einigen Werken ab dieser Woche zurückgefahren wird. Reuters hatte unter Berufung auf eine Konzern-Sprecherin berichtet, dass Ford plane, die Produktion in acht Fabriken in den USA, Mexiko und Kanada wegen Engpässen bei der Chipversorgung auszusetzen oder zu reduzieren.

