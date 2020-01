MARKT USA/Leichte Erholung nach Vortagesverlusten

Nach den kräftigen Abgaben zu Wochenbeginn, mit dem deutlichsten Tagesverlust seit Anfang Oktober, dürfte die Wall Street leicht erholt in den Handel am Dienstag starten. Allerdings bleiben die Ängste vor einer Ausweitung des Coronavirus und der damit bestehenden Risiken für die globale Konjunktur weiter im Fokus. In den USA wurden bereits mindestens 110 Verdachtsfälle gemeldet und auch in Deutschland gibt es nun den ersten bestätigten Fall. Damit setzt sich die Ausbreitung fort. Auch die Zahl der Todesopfer in China ist weiter gestiegen.

Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,2 Prozent.

Daneben gibt die US-Berichtssaison weiter den Takt vor. Vor der Startglocke werden unter anderem 3M, Pfizer sowie United Technologies ihre Bücher öffnen. Spannend wird es jedoch erst nach Handelsschluss mit den Zahlen von Apple, Ebay und Advanced Micro Devices. Diese könnten dann am Mittwoch für einen wichtigen Impuls am Markt sorgen.

An Konjunkturdaten stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Dezember sowie der Index des Verbrauchervertrauens für Januar auf der Agenda. Bei letzterem wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Mit einem kleinen Minus dürfte die Aktie von Juniper Networks in den Handel starten. Der Netzwerkausrüster übertraf mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal die Analystenschätzung knapp, ebenso mit dem um 2,3 Prozent zum Vorjahr gestiegenen Umsatz von 1,21 Milliarden Dollar. Netto verdiente das Unternehmen 168,4 Millionen Dollar, verglichen mit 192,2 Millionen im Vorjahresquartal. Juniper meldete zudem einen Kostenanstieg von 4 Prozent und 5,2 Prozent höhere Ausgaben. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach Handelsende war es um 1,1 Prozent nach unten gegangen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2020 06:10 ET (11:10 GMT)