MARKT USA/Leichte Gewinne - Blicke auf Schuldenobergrenze gerichtet

Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Allerdings dürfte angesichts der anhaltenden Sorge vor einer Eintrübung der Wirtschaft und dem weiter ungelösten Problem der Schuldenobergrenze die Vorsicht weiter dominieren. Am Dienstag soll es wohl wieder Gespräche zwischen Demokraten und Republikanern geben, um eine Lösung zu finden. Die Zeit drängt: Bereits Anfang Juni könnte den USA die Zahlungsunfähigkeit drohen - mit starken Auswirkungen auf die globale Konjunktur. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,3 Prozent.

"Die Stimmung wurde durch das politische Theater um die US-Schuldenobergrenze nicht verbessert", heißt es von CMC Markets UK. Obwohl die Risiken in diesem Zusammenhang gut bekannt sind, könnte man argumentieren, dass sie etwas überbewertet erscheinen, wenn man bedenkt, wie regelmäßig sich dieses Szenario in den vergangenen Jahren abgespielt hat, bevor ein später Kompromiss besiegelt wurde", so die Analysten weiter.

Die Konjunkturagenda zu Wochenbeginn ist übersichtlich. Es wird lediglich der Empire State Manufacturing Index für Mai veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten steht eine Großfusion in der Pipelinebranche im Fokus: Oneok will den kleineren Wettbewerber Magellan Midstream Partners für rund 14 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit würde eines der größten Unternehmen für den Transport und die Speicherung von Energie in den USA entstehen. Oneok bietet den Angaben zufolge 8,8 Milliarden Dollar in bar und will die Schulden von Magellan im Volumen von 5,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der gebotene Preis von 67,50 Dollar je Aktie liege 22 Prozent über dem Schlusskurs der Magellan-Aktie vom Freitag. Die Papiere von Magellan steigen vorbörslich um 7,0 Prozent auf 59,29 Dollar. Oneok verlieren dagegen 4,4 Prozent.

Die Aktie von General Motors (+0,1%) zeigt sich unbeeindruckt von einem Rückruf. Der Autohersteller ruft in den USA fast eine Million Geländewagen in die Werkstätten, nachdem von den US-Behörden Bauteile moniert wurden. Es gebe Bedenken, dass der Fahrer-Airbag beim Auslösen explodieren könnte, teilte der Detroiter Automobilhersteller mit.

Für die Aktien von Clene geht es um 2,5 Prozent nach oben. Das biopharmazeutische Unternehmen hat im ersten Quartal dank gestiegener Produktumsätze den Verlust verringert.

