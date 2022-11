MARKT USA/Leichte Gewinne - Erzeugerpreise könnten Impuls liefern

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich mit einem Plus von 0,7 Prozent, womit die Vortagesverluste wieder aufgeholt werden dürften. Für einen Impuls könnten eine Stunde vor Handelsstart die US-Erzeugerpreise für Oktober sorgen. Nachdem die Verbraucherpreise in der vergangenen Woche die Hoffnungen befeuert hatten, dass die US-Notenbank beim Zinserhöhungstempo den Fuß vom Gas nehmen könnte, hatten sich Fed-Vertreter zuletzt mehrheitlich bemüht zu erklären, dass es noch ein langer Weg ist, bis das Inflationsziel von 2,0 Prozent wieder erreicht ist.

Zwar hatten sich die Verbraucherpreise im Oktober etwas stärker abgeschwächt als erwartet, doch lagen sie mit 7,7 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Auch wenn die Fed das Zinserhöhungstempo leicht drosseln sollte, könnte das Zinshoch erst später als bislang erwartet erreicht werden und zudem höher ausfallen.

Daher werden auch im Verlauf wieder Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank im Fokus stehen. So äußert sich unter anderem Fed-Gouverneur Michael Barr vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten.

Bei den Einzelwerten stehen vorbörslich Jefferies Financial (+4,5%) und Louisiana Pacific (+10,0%) im Fokus. Großinvestor Warren Buffett baute über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway Mitteilungen zufolge im dritten Quartal neue Positionen in den beiden Unternehmen auf. Nu Holdings springen um 14,7 Prozent nach oben. Die brasilianische Digitalbankplattform hatte einen überraschenden Drittquartalsgewinn ausgewiesen und auch die Einnahmen übertrafen die Markterwartungen.

November 15, 2022 05:45 ET (10:45 GMT)