MARKT USA/Leichte Konsolidierung der Vortagesgewinne

Auf eine leichte Abwärtstendenz deuten die US-Aktien-Futures für den Start in den letzten Handelstag des Jahres am Freitag an der Wall Street hin. Die etwas überraschenden kräftigen Gewinn vom Vortag würden damit leicht konsolidiert. Frische Impulse sind nicht in Sicht, kurz nach Handelsbeginn wird der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago veröffentlicht, der sich im Dezember von 37,2 auf 39,0 verbessert haben soll, folgt man der Prognose.

Die kräftige Aufwärtsbewegung am Vortag erklärten Händler zum einen als technische Gegenbewegung auf die zuletzt deutlichen Verluste, aber auch im Rückblick auf ein Börsenjahr, das beispielsweise dem S&P-500-Index ein Minus von 19 Prozent bescherte. Zum anderen wurde auf die umfangreichen Lockerungen der chinesischen Null-Covid-Politik verwiesen, die der Weltwirtschaft einen positiven Impuls verleihen könnte, auch wenn dies mit anderen Unwägbarkeiten verbunden sei.

Unter den Einzelwerten könnten Merck davon profitieren, dass der US-Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer ist allerdings bereits zugelassen. Merck zeigen sich vorbörslich zunächst gut behauptet.

Mit einem Kurssprung von gut 30 Prozent zeigen sich Sesen Bio. Der Entwickleer von Fusionsprotein-Medikamenten fast verdreifacht die Sonderdividende, die seine Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen.

Heidrick & Struggles International liegen rund 1,5 Prozent im Plus. Der Rekrutierer von Führungspersonal hat die Übernahme des deutschen Wettbewerbers Atreus angekündigt.

December 30, 2022 06:16 ET (11:16 GMT)