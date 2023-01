MARKT USA/Leichte Verluste an Wall Street voraus

Nach der Unterbrechung mit klaren Aufschlägen zum Wochenschluss scheint die Wall Street am Montag wieder in den Verlust Modus zu schalten. Der Aktienterminmarkt deutet bislang aber nur leichte Abgaben an. Damit dürften die Themen Rezessions- und Zinsängste wieder in den Vordergrund rücken. Da nun die Schweigeperiode der US-Notenbankvertreter vor der nächsten Zinssitzung Anfang Februar beginnt, fehlt Anlegern ein wichtiger Impulsgeber. Denn gerade die Aussagen aus dem Kreise der Fed hatten zuletzt die Märkte bewegt. Damit könnte die laufende Berichtsperiode wieder stärker ins Bewusstsein rücken. "Der Markt frustriert weiterhin sowohl Bullen als auch Bären und ist nicht in der Lage, in die eine oder andere Richtungen entscheidend auszubrechen", sagt BTIG-Marktstratege Jonathan Krinsky.

January 23, 2023 05:53 ET (10:53 GMT)