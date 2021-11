MARKT USA/Leichte Verluste erwartet - HP springen hoch

Leichte Verluste zeigen die Futures auf die US-Indizes am Mittwoch für den Start des Kassahandels an. Die Anleger warten auf eine lange Reihe an Konjunkturdaten im Vorfeld des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag, zudem wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Zwei Hauptthemen haben in jüngster Zeit die Wall Street gebremst. Zum einen die Sorgen wegen der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie und die im Gefolge verhängten Einschränkungen, zum zweiten die hohe Inflation, die länger andauern könnte als viele erwartet haben. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen eine glanzvolle Berichtsaison hinter sich, doch dieses Thema ist weitgehend vom Tisch.

"Wir haben fantastische Gewinne erzielt, der Anleihemarkt verhält sich normal, die Inflation ist gestiegen, aber die Zinsen sind sehr niedrig", sagt Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion Advisor Solutions. Es falle ihm schwer, nicht optimistisch zu sein: "Solange die Zinsen niedrig sind und die Erträge wachsen, ist es sehr schwierig, nicht in Aktien zu investieren."

Zu den Konjunkturdaten des Tages gehören unter anderem das Drittquartals-BIP, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, der Aufragseingang, Persönliche Ausgaben und Einkommen oder der Michigan-Index der Verbraucherstimmung.

Unter den Einzelwerten verteuern sich HP um 7,2 Prozent. Der Computerhersteller hat für das vierte Geschäftsquartal über einen starken Anstieg der PC-Verkäufe und der Umsätze berichtet.

Für die Papiere von Dell Technologies geht es um 3,2 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller hat bei Umsatz und Nettogewinn die Erwartungen übertroffen.

