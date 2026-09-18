AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 11:53:40

MARKT USA/Leichtes Plus erwartet - Ölpreise fallen weiter

Noch ein Stück weit nach oben dürfte es zum Wochenausklang an der Wall Street gehen. Damit dürfte sich die positive Tendenz vom Vortag mit vermindertem Tempo fortsetzen. Gestützt wird das Sentiment dabei von den weiter nachgebenden Ölpreisen. So notiert die Sorte Brent nur noch knapp über der Marke von 102 Dollar. Die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich nach dem Rücksetzer am Vortag wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere notiert bei 4,96 Prozent. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu.

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 30 Jahren angehoben und mögliche weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Die Notenbanker vollzogen damit eine politische Kehrtwende mit potenziell weitreichenden Auswirkungen über Japans Grenzen hinaus. Die geldpolitische Erklärung der BoJ signalisiere, dass diese wahrscheinlich ein schnelleres Tempo bei den Zinserhöhungen beibehalten werde als der zuvor von den Märkten erwartete Zeitplan von etwa zwei Erhöhungen pro Jahr, meint Ökonom Kento Minami von Daiwa Securities.

Weiter aufwärts gehen dürfte es mit den Chipwerten. Nvidia will seine Chip-Verkäufe im nächsten Jahr im Vergleich zu 2026 verdoppeln, sagte CEO Jensen Huang. Für die Nvidia-Aktie geht es vor der Startglocke um 0,7 Prozent nach oben. Im Fahrwasser geht es für die Intel-Papiere um 2,3 Prozent aufwärts und Advanced MIcro Devices steigen um 0,9 Prozent.

Für einen Impuls könnten zum Wochenausklang die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden die Industrieproduktion für den August sowie der Index der Frühindikatoren, ebenfalls für den August, veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 05:54 ET (09:54 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 484,55 2,04% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:29 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen