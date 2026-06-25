Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
25.06.2026 12:29:42
MARKT USA/Micron-Zahlen dürften für gute Börsenstimmung sorgen
Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit einer Erleichterungsrally im Technologiesektor auf die Geschäftszahlen von Micron Technology reagieren. Während der Aktienterminmarkt für den breiten Markt eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt andeutet, dürften die technologielastigen Nasdaq-Indizes über 2 Prozent fester eröffnen. Der Speicherchiphersteller Micron Technology haucht der KI-getriebenen Rally am Aktienmarkt neues Leben ein. Das Unternehmen hat die Markterwartungen bei praktisch allen wichtigen Finanzkennziffern klar übertroffen und den Ausblick mit einer beeindruckenden Prognose angehoben - die Aktien haussieren im vorbörslichen US-Handel um über 16 Prozent.
Marktakteure werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Die Geschäftszahlen "haben die Hoffnungen auf KI-getriebenes Wachstum neu entfacht und dazu beigetragen, die Angst vor einer möglichen Blase zu zerstreuen", urteilt Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank.
Ein weiterer den Markt stützenden Faktor kommt vom Ölpreis. Denn die Erdölpreise fallen auf das Niveau zurück, auf dem sie vor Ausbruch des Iran-Krieges gelegen haben. US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt unter die Marke von 70 US-Dollar je Fass.
Doch warnen Händler vor zuviel Optimismus, denn ein ganz entscheidender Impulsgeber für die Tagestendenz steht vor der Startglocke noch an. Denn neben den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter für Mai, der Drittveröffentlichung des US-BIP zum ersten Quartal und den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten stehen die Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Mai auf der Agenda. In diesem Zusammenhang wird mit dem PCE-Preisindex eines der für die US-Notenbank wichtigsten Inflationsbarometer veröffentlicht. Sollte diese Kennziffer für erneute Zinserhöhungsspekulationen sorgen, könnte die Stimmung an der Wall Street möglicherweise kippen. Die jüngste Dollar-Aufwertung nach den falkenhaften Aussagen von US-Notenbankgouvereur Kevin Warsh in der Vorwoche gilt als klares Zeichen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cbr
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
22:34
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19:57
|ROUNDUP 3: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug (dpa-AFX)
|
18:02
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17:00
|Micron Technology-Aktie auf Rekordhoch: Gewinn vervielfacht - Umsatz schießt in neue Höhen (finanzen.at)
|
16:03
|ROUNDUP 2: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug (dpa-AFX)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:29
|MARKT USA/Micron-Zahlen dürften für gute Börsenstimmung sorgen (Dow Jones)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|14:49
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|14:49
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|14:49
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|07:42
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|1 053,80
|16,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.