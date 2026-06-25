MARKT USA/Micron-Zahlen dürften für gute Börsenstimmung sorgen

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit einer Erleichterungsrally im Technologiesektor auf die Geschäftszahlen von Micron Technology reagieren. Während der Aktienterminmarkt für den breiten Markt eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt andeutet, dürften die technologielastigen Nasdaq-Indizes über 2 Prozent fester eröffnen. Der Speicherchiphersteller Micron Technology haucht der KI-getriebenen Rally am Aktienmarkt neues Leben ein. Das Unternehmen hat die Markterwartungen bei praktisch allen wichtigen Finanzkennziffern klar übertroffen und den Ausblick mit einer beeindruckenden Prognose angehoben - die Aktien haussieren im vorbörslichen US-Handel um über 16 Prozent.

Marktakteure werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Die Geschäftszahlen "haben die Hoffnungen auf KI-getriebenes Wachstum neu entfacht und dazu beigetragen, die Angst vor einer möglichen Blase zu zerstreuen", urteilt Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank.

Ein weiterer den Markt stützenden Faktor kommt vom Ölpreis. Denn die Erdölpreise fallen auf das Niveau zurück, auf dem sie vor Ausbruch des Iran-Krieges gelegen haben. US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt unter die Marke von 70 US-Dollar je Fass.

Doch warnen Händler vor zuviel Optimismus, denn ein ganz entscheidender Impulsgeber für die Tagestendenz steht vor der Startglocke noch an. Denn neben den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter für Mai, der Drittveröffentlichung des US-BIP zum ersten Quartal und den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten stehen die Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Mai auf der Agenda. In diesem Zusammenhang wird mit dem PCE-Preisindex eines der für die US-Notenbank wichtigsten Inflationsbarometer veröffentlicht. Sollte diese Kennziffer für erneute Zinserhöhungsspekulationen sorgen, könnte die Stimmung an der Wall Street möglicherweise kippen. Die jüngste Dollar-Aufwertung nach den falkenhaften Aussagen von US-Notenbankgouvereur Kevin Warsh in der Vorwoche gilt als klares Zeichen.

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June 25, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)