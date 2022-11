MARKT USA/Mit Zinshoffnungen weiter aufwärts

Für die Wall Street dürfte es auch zur Wochenmitte erneut nach oben gehen. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf ein moderateres Zinserhöhungstempo durch die US-Notenbank - was durch die Erzeugerpreise am Vortag nochmals geschürt wurde. Daneben steht mit dem Raketeneinschlag im Nato-Land Polen nun der Ukraine-Krieg wieder stärker im Fokus. Von wem die Rakete abgefeuert wurde, ist bislang nicht endgültig geklärt. Das nun auch erstmals die Nato in den Konflikt mit hineingezogen werden könnte, sorgt für leichte Verunsicherung. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu.

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Hier steht der Einzelhandelsumsatz für Oktober im Fokus. Es wird mit einer Zunahme um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet. Es stehen zudem die Import- und Exportpreise für Oktober sowie die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung, ebenfalls für Oktober, auf der Agenda. Dazu kommen die Lagerbestände für September.

Aber auch weitere Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank könnten die Kurse bewegen. So wird sich unter anderem Fed-Gouverneur Christopher Waller äußern.

Bei den Einzelwerten sind die Blicke auf die Quartalszahlen von Nvidia und Cisco gerichtet, die allerdings erst nach der Schlussglocke veröffentlicht werden. Während Nvidia vorbörslich 0,3 Prozent einbüßen, legen Cisco um 0,1 Prozent zu. Die Nike-Titel reduzieren sich um 0,1 Prozent. Zwar hat der Sportartikelhersteller einen Anstieg der Quartalsdividende um 11 Prozent auf 0,34 US-Dollar angekündigt, womit sich die Erhöhung auf Vorjahresniveau bewegt. Allerdings war zuletzt auch die Rede von schwierigen Geschäftsbedingungen gewesen. Nach einem gesenkten Ausblick brechen Lulu's Fashion Lounge um 9,5 Prozent ein.

November 16, 2022 05:42 ET (10:42 GMT)