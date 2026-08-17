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17.08.2026 11:51:39

MARKT USA/Moderates Plus erwartet - Wenig Impulse zu Wochenbeginn

Mit einem kleinen Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,1 Prozent. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf der September-Sitzung haben sich nach den jüngsten US-Konjunkturdaten merklich reduziert. Mehrheitlich wird nun von einer Bestätigung des Zinsniveaus ausgegangen. Von Seiten der US-Berichtssaison stehen nur noch wenige Highlights an. Im Fokus könnten mit Blick auf das Konsumverhalten in den USA im Verlauf der Woche die Ergebnisse von Home Depot und Walmart stehen.

Im Blick bleibt auch weiterhin der KI-Sektor. Vor seinem Börsengang plant Anthropic eine Akquisition im Wert von 6 Milliarden US-Dollar, um seine Position im KI-Rennen weiter zu stärken. Das Unternehmen befindet sich laut mehreren Berichten in Gesprächen zur Übernahme des von Nvidia unterstützten Unternehmens Decart AI. Dieses entwickelt KI-Infrastruktur und baut auch eigene KI-Modelle. Weder Anthropic noch Decart reagierten auf Anfragen von Barron's um einen Kommentar. Die Nachricht, dass Anthropic eine KI-Akquisition in Erwägung ziehen könnte, kommt vor dem bevorstehenden Börsengang des Unternehmens, der laut Wall Street Journal bereits im September oder Oktober stattfinden könnte. Die Nvidia-Aktie gewinnt vorbörslich 0,4 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn sehr übersichtlich. Vor der Startglocke wird lediglich der Empire State Manufacturing Index für August veröffentlicht.

Für die Ölpreise geht es nach oben. Ein Barrel der Sorte verteuert sich um 0,8 Prozent auf 89,28 Dollar. Die Ölpreise behalten eine erhebliche Risikoprämie bei, da der Iran und der Oman einer Einigung über die Verwaltung der Straße von Hormus näher kommen, so Soojin Kim von MUFG. Die USA seien nicht an diesen Gesprächen beteiligt und forderten weiter die uneingeschränkte Durchfahrt durch die Wasserstraße, fügt sie hinzu. Die USA bereiteten auch zusätzliche wirtschaftliche Instrumente vor, die sie gegen den Iran einsetzen könnten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

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