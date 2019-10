MARKT USA/Moderates Plus zum Start in das vierte Quartal

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag und damit in das vierte Quartal starten. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit, wenn im Oktober die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Allerdings sind die Erwartungen an einen "großen Wurf", also ein umfassendes Abkommen, eher gering. Auch könne jederzeit wieder Störfeuer aufkommen, merkt ein Beobachter an.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent.

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Dabei sind die Blicke vor allem auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September gerichtet, wo ein leichter Anstieg erwartet wird. Daneben stehen die Bauausgaben für August und die zweite Lesung des Einkaufsmanagerindex Markit für das verarbeitende Gewerbe im September an.

Bei den Einzelwerten dürften General Motors (GM) im Fokus stehen, denn der Streik der Gewerkschaft UAW läuft bereits die dritte Woche. Die Verhandlungen seien am Wochenende und am Montag mit Hochdruck weiter geführt worden, doch kurzfristig sei eine Einigung wohl nicht in Sicht, heißt es von Personen, die an den Gesprächen beteiligt sind. Die GM-Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

Für die Aktien des Biopharma-Unternehmens Geron dürfte es deutlich nach oben gehen. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass seine Imtelstat-Behandlung gegen Myelofibrose - eine Knochenmarkserkrankung - von der US-Gesundheitsbehörde den Status einer beschleunigten Zulassung erhalten hat. Nach der Schlussglocke legten die Papiere um 18 Prozent zu.

