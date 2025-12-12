Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 12:23:39

MARKT USA/Nach Rekorden steigt Bereitschaft für Gewinnmitnahmen

Nach den Allzeithochs des Vortages wächst an der Wall Street die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Sowohl Dow-Jones-Index als auch der marktbreite S&P-500 markierten Rekordstände. Nun deutet der Aktienterminmarkt einen etwas leichteren Handelsbeginn am Freitag an, wobei die technologielastige Nasdaq deutlicher fallen und dabei an die Vortagesverluste anküpfen dürfte. Dabei liefert Broadcom den entscheidenden Bremsklotz, der Kurs verliert vorbörslich 6 Prozent nach dem Geschäftsausweis des Halbleiterkonzerns an Vorabend.

Broadcom hat im vierten Quartal eigentlich besser als gedacht abgeschnitten, doch Analysten stellten in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen die Umsatzprognosen und den Margenausblick in Frage. Händler sorgen sich zudem über die Abhängigkeit bei den Aufträgen von OpenAI - einem Verluste schreibenden Startup.

"Ich habe sehr stark das Gefühl, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer sich für dieses Jahr ausgeklinkt hat. Vor diesem Hintergrund sehen wir tendenziell, dass die Märkte einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen", sagt Pepperstone-Marktstratege Michael Brown mit Verweis auf die sich ausdünnenden Umsätze.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 06:23 ET (11:23 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten