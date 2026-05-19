NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.05.2026 11:58:39
MARKT USA/Nvidia löst Geopolitik als Hauptthema ab - Börsen vor Verlusten
US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst nach eigener Aussage auf einen eigentlich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werten dies als Hinweis, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA weiterlaufen. Trump warnte jedoch, das US-Militär sei bereit, jederzeit einen vollständigen, groß angelegten Angriff auf den Iran durchzuführen, falls kein akzeptables Abkommen erreicht werde. Doch stützen die Aussagen kaum, der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Denn die Rally der Halbleiteraktien verliert weiter an Schwung, und und Anleger neigen zu Gewinnmitnahmen.
Für Zurückhaltung im Sektor sorgen die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des KI-Dickschiffs Nvidia. Diese könnten den Hype um KI-Chips erneut entfachen, bergen aber auch Enttäuschungspotenzial für den Sektor - gerade weil die Hoffnungen des Marktes so hoch sind. Vorbörslich büßt der Kurs 1,2 Prozent ein.
Mit den Trump-Aussagen kommen die Ölpreise leicht zurück. "Der Ölmarkt handelt weiterhin in weiten Spannen und bleibt äußerst sensibel gegenüber Iran-bezogenen Schlagzeilen", erläutern die ING-Analysten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/uxd
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)
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