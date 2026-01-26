MARKT USA/Politik dürfte Wall Street belasten

Die US-Börsen stehen am Montag wieder ganz im Zeichen der Politik. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an, denn die neuen Politikschlagzeilen laden nicht zu Käufen ein. "Der 'Sell America'-Handel beschleunigt sich wieder, und globale Investoren reduzieren leise ihr US-Engagement und werden dies wahrscheinlich auch weiterhin tun", erläutert CEO Emily Bowersock Hill von Bowersock Capital Partners.

Zum einen hat US-Präsident Donald Trump mit einer massiven Eskalation im schwelenden Handelsstreit mit der Regierung des kanadischen Premierministers Mark Carney gedroht. Er warnte, dass die USA Zölle von 100 Prozent auf alle kanadischen Importe erhöben, falls "Kanada einen Deal mit China macht". Carney irre sich "gewaltig", wenn er glaube, er könne Kanada zu einem "Abladehafen" für China machen, um Waren in die USA schleusen.

Zum anderen dürfte den USA ein teilweiser und erneuter Regierungsstillstand bevorstehen. Am Freitag läuft die Frist für den US-Kongress ab, einen Haushaltsentwurf für weite Teile der Regierung zu verabschieden, was nicht nur das Heimatschutzministerium (ICE), sondern auch andere Behörden einschließt. Sollte dies nicht geschehen, drohen diesem Ministerium und weiteren Stellen Zwangsurlaub für Mitarbeiter sowie eine Unterbrechung einiger Abläufe. Die Demokraten sind wegen der Tötung eines weiteren US-Bürgers offenbar nicht bereit, die Finanzierung der ICE-Behörde mitzutragen.

Dazu gesellen sich Sorgen um die Zukunft des KI-Infrastrukturprojektes Stargate. Denn mit Softbank zögere laut einem Bericht einer der größten Branchenfinanzierer nun damit, den zuvor geplanten Kauf des Datenzentrenbetreibers Switch für 50 Milliarden Dollar umzusetzen. "Mit Zweifeln an der KI-Zukunft plus dazu noch der Erwartung von Dollar-Verlusten sind US-Aktien für ausländische Anleger nicht mehr attraktiv", ergänzt ein Händler. Die vorbörslich anstehenden Daten zum US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter dürften vor diesem Hintergrund kaum eine Rolle spielen.

