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21.10.2026 12:31:52

MARKT USA/Positive Schlagzeilen im KI-Sektor dürften Börse beflügeln

Nach einem äußerst volatilen Vortag könnte es an der Wall Street am Mittwoch wieder ruhiger zugehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Händler sprechen von einer Mischung aus starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Vorfeld der Quartalszahlen großer Technologiekonzerne. Investoren positionieren sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalsberichte zum dritten Quartal von Tesla, Meta Platforms, Texas Instruments und International Business Machines (IBM) nach Börsenschluss. Denn Künstliche Intelligenz (KI) bleibt weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. Befürchtungen über eine KI-Blase bestehen zwar weiterhin, aber zumindest zur Wochenmitte treten diese Sorgen etwas in den Hintergrund. Der technologielastige Nasdaq führt die Aufschläge vorbörslich an.

Zur positiven Stimmung im Technologiesektor tragen SpaceX und Tesla bei. Denn Hauptgesellschafter Elon Musk erklärt, seine beiden Unternehmen prüften eine mögliche Megafusion. SpaceX und Ausschüsse von Tesla sondierten mögliche operative Verbindungen und eine strategische Ausrichtung. Die Schlagzeilen steigern die Begeisterung für verwandte Aktien in den Bereichen Raumfahrt, KI und Technologie.

Darüber hinaus dürfte SpaceX mit ihren Drittquartalszahlen dazu beitragen, die Sorgen der Anleger über eine mögliche Verlangsamung des Investitionsbooms im Bereich KI zu zerstreuen, urteilt JP Morgan. Das Unternehmen prognostiziert für das vierte Quartal Investitionen zwischen 35 Milliarden und 40 Milliarden US-Dollar, was einen kräftigen Anstieg gegenüber dem Vorquartal darstellte. "Wir erwarten, dass SpaceX das erste von vielen Unternehmen in dieser Berichtssaison sein wird, das die Sorgen über Strom- und Finanzierungsengpässe dämpft und die Dynamik rund um den KI-Ausbau verstärkt", befinden die Analysten. SpaceX meldete den ersten Gewinn als börsennotiertes Unternehmen und steigerte den Umsatz um 161 Prozent. Der Kurs hebt vorbörslich um 7,8 Prozent ab, Tesla ziehen um 1,2 Prozent an.

Anteil ein der positiven Stimmung hat auch Super Micro Computers, der Kurs schießt um 11,5 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen liegen über der eigenen Prognose. JP Morgan streicht die Erwartung einer steigenden Bruttomarge positiv heraus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 06:31 ET (10:31 GMT)

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