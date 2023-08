MARKT USA/Powell-Rede dürfte Richtung vorgeben

Nach der fulminanten Talfahrt im Vortagesverlauf im Zuge von Zinserhöhungssorgen könnte es an der Wall Street am Freitag zunächst etwas ruhiger zugehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Es könnte aber die Ruhe vor dem Sturm sein, denn Anleger dürften sich vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in Jackson Hole kaum aus der Deckung wagen. Der wird sich im frühen US-Handel zu Wort melden. Die am Vortag erneut hochgekochten Zinserhöhungsspekulationen verdeutlichen einmal mehr, wie sehr das Zinsthema die Märkte weiterhin beherrscht. Daher dürften Powells Worte genau auf Hinweise auf den weiteren Zinspfad der Fed abgeklopft werden.

"Ich glaube nicht, dass sich die Fed auf der Sitzung im Juli auf eine Zinserhöhung im Oktober bzw. November festgelegt hat. Aber das liegt daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt sehr pessimistische Wachstumsaussichten besaß. Ich denke, Marktteilnehmer waren sehr zuversichtlich in Bezug auf diese Aussichten, aber die neuen Daten haben dieses Vertrauen erschüttert", erläutert US-Chefvolkswirt Timothy Duy von SGH Macro Advisors die Zinssorgen des Marktes.

Allerdings kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob Powell genauere Hinweise für den Zinskurs der US-Notenbank liefern wird. Zuletzt war betont worden, man handele "datenabhängig". Aus dem Kreise der Fed waren zuletzt Stimmen zu vernehmen, die sowohl die geldpolitischen Falken wie auch die Tauben bedienten. Am Zinsterminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September nun bei 19,5 Prozent und bei 42 Prozent für eine Erhöhung im November - beide Wahrscheinlichkeiten haben sich damit deutlich erhöht. Sollte Powell mit seinen Äußerungen zu einem Anziehen der eingepreisten Wahrscheinlichkeiten zu Zinserhöhungen beitragen, dürfte dies den US-Aktienmarkt belasten, sind sich Analysten relativ sicher. Sollte er das Gegenteil bewirken, könnte dies der Wall Street Auftrieb verleihen.

August 25, 2023