MARKT USA/Rally pausiert - Banken mit Quartalszahlen im Blick

Am Freitag dürften die US-Börsen zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Handelseröffnung an. Nach dem Anstieg der vergangenen Tage, befeuert von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, ist Durchatmen angesagt. In den Blick rückt nun die Bilanzsaison, die mit Quartalsausweisen dreier Großbanken - JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup - einen ersten Höhepunkt erlebt und in der kommenden Woche richtig Fahrt aufnehmen wird.

An Konjunkturdaten werden die Import- und Exportpreise aus dem Juni und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung veröffentlicht.

Schon bekannt sind die Zweitquartalszahlen des Krankenversicherers und Gesundheitsdienstleisters Unitedhealth Group. Das Unternehmen hat mehr verdient als erwartet und daraufhin die Jahresziele erhöht, was die Aktie im vorbörslichen Handel um 2,7 Prozent nach oben treibt.

Eine Hochstufung auf "Buy" durch die UBS verhilft der Microsoft-Aktie zu einem Plus von 1,4 Prozent. Roivant machen eine Satz von 11,6 Prozent. Der schweizerische Pharmakonzern Roche verhandele über den Kauf eines in der Entwicklung befindlichen Medikaments des Biotechunternehmens, berichtet das Wall Street Journal.

