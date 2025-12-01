Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025 12:20:39

MARKT USA/Schwacher Start in Dezember erwartet - Ölpreise klettern

Der Start in den Dezember dürfte der Wall Street zum Handelsbeginn Abgaben bescheren. Der Aktienterminmarkt lässt eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt vermuten. Der "Black Friday", der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, liefert wenig Kaufargumente für die Börse. Zwar deuten erste Daten von Mastercard Spending Pulse auf einen Anstieg der Umsätze um rund 4 Prozent auf Jahressicht hin, doch bereinigt um die noch immer hohe Inflation sieht es weniger rosig aus. Zudem ziehen die Rohölpreise an und befeuern somit die Inflation.

Im Markt wird auf ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Erdölindustrie verwiesen. Zudem wird am Markt befürchtet, es könne zu einem US-Militärschlag gegen Venezuela kommen. US-Präsident Donald Trump hatte Fluggesellschaften angewiesen, sie sollten den venezolanischen Luftraum als geschlossen betrachten. Angriffe auf Venezuela könnten die Ölexporte des Landes beeinträchtigen. An anderer Stelle heißt es, die Gruppe Opec+ wolle die Ölfördermengen zunächst nicht weiter erhöhen.

December 01, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

