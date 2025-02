MARKT USA/Sorge vor Handelskrieg belastet Wall Street weiter

Die Sorge vor einem Handelskrieg durch von US-Präsident Donald Trump eingeführte Importzölle dürfte auch am Dienstag an der Wall Street für nachgebende Kurse sorgen. Neue Nahrung erhalten diese Befürchtungen durch die Ankündigung Chinas, Importzölle auf bestimmte Güter aus den USA zu erheben, insbesondere auf fossile Energieträger. Trump hatte am Samstag ein Dekret über Zollaufschläge für chinesische Produkte unterzeichnet. Es sieht einen zusätzlichen Satz von zehn Prozent auf bereits bestehende Zölle vor. Trump kündigte jedoch baldige Gespräche mit China an.

Kanada und Mexiko erwirkten am Vortag eine Aufschiebung der von den USA verhängten Zölle um einen Monat, doch damit ist der Konflikt noch nicht beendet. Zudem kündigte Trump auch höhere Zölle für Produkte aus der EU an. Vor diesem Hintergrund verliert der Future auf den S&P-500 aktuell 0,2 Prozent. "Märkte müssen einer Logik folgen, und wir sind der Meinung, das Fazit lautet, dass Trump bereit ist, sich durch Bluffs zu Erfolgen zu manövrieren, sei es in Bezug auf die Grenzsicherheit oder den Handel", so ING-Analyst Francesco Pescole.

Von der Konjunkturseite sind am Berichtstag kaum Impulse zu erwarten, es wird nach der Startglocke lediglich der Auftragseingang Industrie für Dezember veröffentlicht. Für Bewegung bei den Einzelkursen dürfte dagegen die Berichtssaison sorgen. Vor der Startglocke werden unter anderem Merck & Co, Pfizer, Pepsico und Paypal ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Nach Handelsende folgen noch die Ergebnisse der Google-Mutter Alphabet und Advanced Micro Devices (AMD).

February 04, 2025 05:39 ET (10:39 GMT)