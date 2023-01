MARKT USA/Stabilisierung - Netflix nach überzeugenden Zahlen gesucht

An den US-Börsen zeichnet sich ein wenig veränderter Start in den Freitagshandel ab. Rezessions- und Zinssorgen, die an den beiden vorigen Tagen die Kurse belastet hatten, dürften die Stimmung weiter dämpfen und eine Erholung verhindern.

An Konjunkturdaten werden nur die Verkäufe bestehender Häuser veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass sich der Rückgang im Dezember auf 3,4 Prozent verlangsamt hat, nachdem die Verkäufe im November um 7,7 Prozent zurückgegangen waren.

Netflix werden vorbörslich 5,7 Prozent fester gestellt, nachdem der Streaming-Dienst mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht hat. Die Kaufhauskette Nordstrom (-4,9%) hat nach einem schwächeren Weihnachtsgeschäft ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt.

Mit der Alphabet-Aktie geht es um 1,7 Prozent aufwärts. Die Google-Mutter hat den Abbau von 12.000 Arbeitsplätzen bzw 6 Prozent der Belegschaft angekündigt. Alphabet begründet diesen Schritt mit den sich eintrübenden Aussichten der Wirtschaft.

Die finanziell angeschlagene Einrichtungskette Bed Bath & Beyond (-7,1%) hat den Zahlenausweis für das im November beendete Quartal nicht rechtzeitig vorgelegt und damit gegen die Regeln für eine Börsennotierung an der Nasdaq verstoßen, wie das Unternehmen nun einräumte.

