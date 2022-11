MARKT USA/Stabilisierung - Warten auf Inflationsdaten

Die US-Aktienmärkte dürften sich am Donnerstag nach den deutlichen Verlusten vom Vortag stabilisieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet. Richtungsweisend dürften letztlich aber die Verbraucherpreisdaten für Oktober sein, die noch vor der Startglocke veröffentlicht werden. Volkswirte schätzen, dass sich der Preisauftrieb auf Jahressicht etwas abgeschwächt hat.

Die Akteure am Aktienmarkt hoffen auf Signale einer nachlassenden Inflation. Diese würden es der US-Notenbank ermöglichen, das Tempo ihrer Zinserhöhungen zu drosseln. Die Deutsche Bank bezeichnet die Verbraucherpreise als "eine der wichtigsten Variablen", anhand derer die Federal Reserve entscheidet, ob sie im kommenden Monat die Zinsen weniger stark erhöht als zuletzt. Anleger sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass vor dem nächsten Zinsentscheid nochmals Verbraucherpreisdaten veröffentlicht werden, so die Analysten.

Daneben werden noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und Daten zu den Realeinkommen aus dem Oktober veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse zeigen sich Wework vorbörslich 4 Prozent höher. Der Betreiber sogenannter Co-Working-Spaces ist im dritten Quartal tiefer als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Dazu gab das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick. Allerdings will Wework schlecht ausgelastete Büroflächen aufgeben, und die Aktie hat seit Jahresbeginn schon über 70 Prozent verloren.

Einen Kurssprung um fast 13 Prozent machen Ringcentral. Der Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen hat überraschend gute Zahlen vorgelegt und will überdies mehr als 10 Prozent der Arbeitsplätze abbauen.

Bumble brechen um fast 11 Prozent ein. Der Betreiber der gleichnamigen Dating-App ist zwar in die Gewinnzone zurückgekehrt, hat dabei aber nicht in allen Punkten überzeugt. Überdies zeigt sich Bumble pessimistisch für das vierte Geschäftsquartal.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2022 06:35 ET (11:35 GMT)