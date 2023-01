MARKT USA/Start in die US-Berichtssaison im Fokus

Die beginnende US-Berichtssaison dürfte für die Wall Street am letzten Handelstag der Woche die Richtung vorgeben. Hier werden vor Handelsbeginn mit JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America gleich vier Großbanken ihre Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Goldman Sachs und Morgan Stanley sind am Dienstag kommender Woche an der Reihe. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle.

Die Erträge sind den Schätzungen zufolge gestiegen, was vor allem den kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zu verdanken ist. Denn dies ermöglicht den Banken eine höhere Nettozinsmarge. An einem bestimmten Punkt werden die Banken allerdings mehr Zinsen auf Einlagenzinsen zahlen müssen, damit die Kunden ihr Geld nicht abziehen. Bisher haben die Institute die Einlagenzinsen nur leicht erhöht. Außerdem haben die höheren Zinsen den Häusermarkt zum Stillstand gebracht, weil die Hypotheken zu teuer geworden sind. Das wiederum belastet die Gebühreneinnahmen der Banken, nachdem der Markt einige Jahre lang viel Geld abgeworfen hat. Daher dürfte vor allem auch auf den Ausblick geschaut werden.

An Konjunkturdaten stehen die Import- und Exportpreise für Dezember und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Januar auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten steht die Tesla-Aktie vorbörslich unter Druck und verliert 4,2 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hat die Preise für einige seiner in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken. Die Preissenkungen erfolgen eine Woche, nachdem der Konzern die Preise in China um rund 13 Prozent gesenkt hatte. Im Vorfeld waren im Dezember die Auslieferungen der in Schanghai produzierten Fahrzeuge eingebrochen. Analysten befürchten, dass der Appetit auf die Fahrzeuge des Elektroautoherstellers nachlässt.

Virgin Galactic Holdings klettern um 15,8 Prozent. Der Präsident der Sparte Luft- und Raumfahrtsysteme Swami Iyer verlässt das Raumfahrttouristikunternehmen, wird aber als Berater für CEO Michael Colglazier noch bis zum 3. März aktiv bleiben. Das Unternehmen sprach von einem sanften Übergang und einer Verschlankung und Fokussierung auf das Kerngeschäft. Virgin sieht sich derweil weiter auf Kurs, ab dem zweiten Quartal seine kommerziellen Dienstleistungen anzubieten.

