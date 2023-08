MARKT USA/US-Indizes dürften stark auseinanderlaufen

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit deutlich auseinander laufenden Indizes in den Kassahandel starten. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Dow-Jones-Index schließen - belastet von Boeing (-1,8%). Der Zulieferer Spirit Aero Systems (-4,4%) hat Qualitätsprobleme identifiziert, die das Modell 737 Max betreffen. Am breiten Markt deuten sich etwas festere Notierungen an. Technologiewerte dürften sich sogar fest zeigen. Denn der US-Halbleiter- und Grafikkartenkonzern Nvidia hat mit seinen Geschäftszahlen ein Ausrufezeichen gesetzt und die bereits sehr hohen Erwartungen nochmals übertroffen. Der Kurs legt vorbörslich um 7,8 Prozent zu und treibt den gesamten Sektor nach oben. Händler sprechen von einer Erleichterung, denn die Geschäftszahlen machten deutlich, dass die Erwartungen an Künstliche Intelligenz (KI) offenbar gerechtfertigt seien. Denn auch der Ausblick von Nvidia fällt sehr optimistisch aus.

"Die Markterwartungen waren himmelhoch, doch die Ergebnisse erreichten den Mond", kommentiert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank. Wegen der extrem hohen Erwartungen, die manche Analysten für unerfüllbar gehalten hatten, sind im Vorfeld des Zahlenausweises Leerverkaufspositionen bei Nvidia aufgebaut worden, die nun eingedeckt werden. Dieser Effekt dürfte die Rally zunächst beflügeln, spricht aber für zurückkommende Kurse im Verlauf. Aktuell legen auch andere Werte mit KI-Betug zu: Palantir Technologies steigen um 4,1 Prozent, Advanced Micro Devices um 2,3 Prozent und OpenAI-Investor Microsoft um 1,8 Prozent.

August 24, 2023 06:33 ET (10:33 GMT)