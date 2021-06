MARKT USA/US-Verbraucherpreise geben die Richtung vor

Der entscheidende Impuls für die Wall Street am Donnerstag dürfte von den vorbörslich anstehenden US-Verbraucherpreisen ausgehen. Im Konsens wird für Mai mit einem Anstieg von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Bislang wird der steigende Preisdruck von der US-Notenbank als temporär dargestellt. Bei den Investoren wird aber befürchtet, dass ein stärker als erwartet ausfallender Anstieg die Fed früher als geplant zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnte. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,1 Prozent zu.

Die Daten könnten ein neues Licht auf die Debatte werfen, ob der jüngste Inflationsschub abklinge oder sich als lang anhaltend erweise, heißt es. Die US-Verbraucherpreise stiegen im April so stark wie seit 2008 nicht mehr in einem Zwölfmonatszeitraum, und Ökonomen erwarten, dass die Mai-Daten einen weiteren kräftigen Anstieg zeigen werden. Die Preisdaten würden die Diskussion darüber, wie sich die Inflation in den kommenden Jahren entwickeln könnte, nicht beenden, so Jane Foley, Head of Foreign-Exchange Strategy bei der Rabobank.

Daneben dürften die wöchentlichen Erstanträge, die ebenfalls vor der Startglocke bekannt gegeben werden, in den Hintergrund treten.

Bei den Einzelwerten geht es für die Gamestop-Aktie nach Quartalszahlen vorbörslich um 6,9 Prozent nach unten. In ihrem ersten Quartal schrieb Gamestop trotz höherer Umsätze weiter rote Zahlen und wartete daneben mit der lange vom Markt erwarteten Bestellung eines neuen Finanzchefs auf.

Die Aktie der Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware hatte in den ersten Wochen des Jahres für Schlagzeilen gesorgt mit erratischen Kursbewegungen - zumeist nach oben. Dahinter hatten Privatanleger gestanden, die sich über soziale Medien und Plattformen einen "Krieg" mit Hedgefonds geliefert hatten, die auf einen sinkenden Gamestop-Kurs gewettet hatten. Die US-Börsenaufsicht SEC reagierte auf die Zunahme des Handels mit sogenannten "Meme-Aktien" wie Gamestop und AMC Entertainment und kündigte eine breite Prüfung der Marktstruktur an. Die Aktien von AMC Entertainment verlieren 5,2 Prozent.

