MARKT USA/Verhalten positive Börsenstimmung vor Fed-Entscheid erwartet

Die Wall Street könnte nach dem Rücksetzer des Vortages am Mittwoch wieder zulegen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Händler verweisen auf das Durchsickern weiterer Details zum US-Iran-Friedensabkommen. Diese stärkten die Hoffnung, dass die beiden Kriegsparteien eine Einigung zur Beendigung des Iran-Krieges finden werden. Laut Wall Street Journal wollen die USA dem Iran im Rahmen des Abkommens erlauben, unmittelbar mit dem Verkauf von Öl und Treibstoff zu beginnen. Laut anderen Berichten könnte dem Iran Zugriff auf eingefrorene Vermögenswerte zugebilligt werden. Im Gegenzug soll das Mullah-Regime die Blockade der Straße von Hormus beenden und sich verpflichten, dauerhaft auf die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten.

Doch wird die positive Stimmung etwas gedämpft vom wichtigsten marktbewegenden Ereignis des Tages. Denn während des späten Handels (20.00 Uhr MESZ) wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Zwar sind sich Marktakteure nahezu sicher, dass die Zentralbank ihr Zinsniveau bestätigen wird, aber die erste Pressekonferenz mit dem neuen Notenbankgouverneur Kevin Warsh verspricht Spannung. Allerdings könnten ein bewusstes Herunterspielen oder gar das Ausbleiben eigener geldpolitischer Projektionen zum neuen Stil der Fed unter Warsh gehören.

"Anleger müssen sich nun an den neuen Kommunikationsstil des Fed-Vorsitzenden gewöhnen, was eine Anpassungsphase für die Märkte bedeutet. Jede durch Warshs Kommentare am Mittwoch verursachte Volatilität am Aktienmarkt sehen wir als Kaufgelegenheit, da die Fundamentaldaten des Marktes weiterhin intakt sind", sagt Marktstratege James Demmert von Main Street Research.

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June 17, 2026 05:43 ET (09:43 GMT)