MARKT USA/Verhaltener Wochenauftakt - Warten auf Fed-Entscheid

An den US-Börsen zeichnet sich ein kaum veränderter Start in die neue Handelswoche ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes treten vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch dürften sich die Anleger zurückhalten, heißt es aus dem Handel.

Am Montag ist die Nachrichtenlage extrem dünn. Konjunkturseitig wird nur der Empire State Manufacturing Index für September veröffentlicht. Er dürfte wenig Beachtung finden, denn zur Wochenmitte wird die Federal Reserve voraussichtlich zum ersten Mal seit 2020 die Zinsen senken. Das gilt unter Beobachtern als ausgemacht. Strittig ist nur die Frage, ob die Notenbank sich mit einem kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten begnügt oder die Zinsen gleich um 50 Basispunkte senkt.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Die Aktien von Trump Media & Technology, der Muttergesellschaft der Social-Media-Plattform Truth Social, steigen nach dem missglückten Anschlag auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende um knapp 4 Prozent.

Intel legen um 3,5 Prozent zu. Der Chiphersteller erhält einem Bloomberg-Bericht zufolge 3,5 Milliarden Dollar zur Fertigung von fortschrittlichen Chips für das US-Verteidigungsministerium.

