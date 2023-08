MARKT USA/Verlust der Spitzenbonität belastet Wall Street

An den US-Aktienmärkten zeichnen sich am Mittwoch deutliche Kursverluste ab, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Die Analysten befürchten eine Verschlechterung der Haushaltslage. Mit ihrer Entscheidung trägt Fitch nach eigenen Angaben der wachsenden Schuldenlast ebenso Rechnung wie der "Erosion der Regierungsführung". Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren daraufhin vorbörslich schwächer.

Gelassener fällt die Reaktion am Devisen- und Anleihemarkt aus. Der Dollarindex gibt nur um 0,1 Prozent nach. US-Staatsanleihen verzeichnen etwas Zulauf, was sich in sinkenden Renditen niederschlägt. Die Treasurys profitierten von ihrem Ruf als "sicherer Hafen", heißt es dazu aus dem Handel. In der Vergangenheit hätten die US-Anleihen in ähnlichen Situationen aus genau diesem Grund sogar eine regelrechte Rally erlebt. So sei es auch gewesen, als im August 2011 die Ratingagentur S&P die US-Bonitätsnote abgestuft habe, so Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. Er merkt an, dass sich Anleger eher an Konjunkturdaten zum Wachstum oder zur Inflation orientierten.

Das wird wohl auch am Mittwoch der Fall sein. Anleger dürften ihr Augenmerk auf den Juli-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP richten. Er dürfte einen Vorgeschmack geben auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

An der Börse können sich die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) der negativen Tendenz entziehen. Der Halbleiterkonzern hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet; die Aktie legt im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent zu. Enttäuscht zeigen sich die Anleger dagegen vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie um 4,5 Prozent fällt.

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 06:13 ET (10:13 GMT)