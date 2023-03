MARKT USA/Verunsicherung im Bankensektor dürfte Wall Street belasten

Ausgehend von neuen Spekulationen über eine mögliche Bankenkrise in Europa stellen sich Anleger auf einen leichteren Start an der Wall Street am Freitag ein. In Europa rutscht der Bankensektor um 5,2 Prozent ab. Im Handel ist von allgemeiner Verunsicherung im Sektor die Rede. UBS (-6,4%) und Credit Suisse (-6,7%) gehören laut einem Bericht zu einigen Instituten, die vom US-Justizministerium dahingehend unter die Lupe genommen werden, ob sie russischen Oligarchen geholfen haben, Sanktionen zu umgehen. Die Verunsicherung erfasst auch den US-Aktienterminmarkt, der mit den Schlagzeilen aus Europa nachgibt. Auch jenseits des Atlantiks geben Bankentitel zum Teil deutlich nach. So verlieren Bank of America vorbörslich 1,9 Prozent

Aktuelle Daten zeigen, dass US-Banken ihre Notkredite bei der Fed in der Vorwoche leicht reduziert haben. Doch bleibt der womöglich fragile Bankensektor weiterhin das beherrschende Thema vor dem Hintergrund steigender Leitzinsen der großen Zentralbanken in der Welt. Zwar stützen steigende Zinsen das klassischen Geschäftsmodell der Banken, zugleich bescheren sie den Kreditinstituten aber auch Abschreibungspotenzial - vor allem bei Rentenpapieren, wie die Silicon Valley Bank leidvoll demonstriert hat.

March 24, 2023