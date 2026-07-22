Dell Technologies Aktie

Dell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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22.07.2026 11:30:41

MARKT USA/Vor Technologie-Quartalszahlen dürfte Zurückhaltung dominieren

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Mittwochshandel kleine Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent, der Nasdaq-Terminkontrakt gibt um 0,7 Prozent nach. Nach der Erholungsbewegung vom Dienstag dürften Anleger vor allem bei Technologiewerten Gewinne mitnehmen, da nach Börsenschluss mit der Google-Mutter Amazon, IBM, Tesla und Texas Instruments Quartalszahlen vorlegen werden. Vor der Startglocke werden unter anderem GE Vernova, AT&T und Philip Morris über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf der Agenda.

Druck auf den Markt kommt auch von den weiter steigenden Ölpreisen. Die USA und der Iran setzen ihre wechselseitigen Angriffe fort; die Straße von Hormus ist faktisch nicht passierbar. Überdies drohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen mit einer Blockade im Roten Meer, um die Durchfahrt von Schiffen mit saudi-arabischem Öl zu verhindern. Aktuell steigt der Preis für ein Barrel Brentöl um 3,5 Prozent auf 94,15 Dollar.

Am Anleihemarkt tut sich wenig; die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,63 Prozent. Der Dollar tritt ebenfalls auf der Stelle. Beim Gold nutzen Anleger die jüngsten Verluste zum Kauf; die Feinunze verteuert sich um 1,1 Prozent auf 4.122 Dollar.

Unter den Einzelwerten springen Super Micro Computer vorbörslich um fast 17 Prozent nach oben. Der Umsatz des Unternehmens lag im vierten Geschäftsquartal nach vorläufigen Angaben am unteren Ende des Prognosekorridors, die Bruttomarge fiel jedoch etwa doppelt so hoch aus. Überdies berichtete Super Micro über kurzfristige Aufträge von über 60 Milliarden Dollar. Die Aktien der Wettbewerber Dell Technologies und Hewlett-Packard Enterprise steigen um 4,4 und 2,7 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

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Hewlett Packard Enterprise Co. 42,62 0,50% Hewlett Packard Enterprise Co.
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