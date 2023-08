MARKT USA/Wall Street dürfte Gewinne konsolidieren

Am Dienstag dürften die US-Börsen erst einmal die jüngsten Gewinne konsolidieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Unterstützung kommt von den zuletzt wieder gesunkenen Anleiherenditen und der Aussicht auf neue Wirtschaftsstimuli in China. Ansonsten warten Anleger auf wichtige Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf, von denen sie sich Aufschluss über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank erhoffen. Am Dienstag steht konjunkturseitig der Index des Verbrauchervertrauens für August auf der Agenda.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Nach Börsenschluss werden Hewlett Packard Enterprise und HP über den Verlauf des jeweiligen dritten Geschäftsquartals berichten. Kaufempfehlungen der Citigroup verhelfen derweil im vorbörslichen Handel den Aktien von AT&T (+1,6%) und Verizon (+1,5%) zu Kursgewinnen.

