Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
27.02.2026 11:55:40
MARKT USA/Wall Street dürfte mit leichten Abgaben starten
Mit einer leicht negativen Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Aktuell geht es für den Future auf den S&P-500 um 0,4 Prozent nach unten. Weiter drücken die Nachwirkungen der Nvidia-Geschäftszahlen auf das Sentiment. Obwohl der Chiphersteller klar besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt hat, bleiben weiterhin Bedenken bezüglich der schnell zunehmenden Konkurrenz, der Nachhaltigkeit der stark steigenden Kundennachfrage und der Unsicherheit darüber, wann es nachhaltige Renditen geben wird. Die Nvidia-Aktie erhöht sich vorbörslich um 0,4 Prozent und holt damit nur einen kleinen Teil des kräftigen Vortagesminus wieder auf.
Für einen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben den vorläufigen Verbraucherpreisen für Februar stehen auch die Erzeugerpreise für Januar, der Index der Einkaufsmanager Chicago für Februar sowie die Bauausgaben für November und Dezember auf der Agenda.
Die Paramount-Aktie steigt um 9,2 Prozent. Der Konzern geht als Sieger aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery hervor. Netflix erklärte, der Streamingdienst werde das jüngste Angebot für den Hollywood-Studiobetreiber nicht mitgehen. Netflix reagierte damit auf die Entscheidung der Warner-Führung, das Angebot von Paramount von 31 Dollar pro Aktie für das gesamte Unternehmen als dem Netflix-Angebot für die Film- und Fernsehstudios von Warner und den Streamingdienst HBO Max überlegen einzustufen. Die Warner-Aktie verliert 2,1 Prozent, die Netflix-Titel legen dagegen um 7,2 Prozent zu.
Die Aktien von Dell steigen um 11,2 Prozent. Das Technologieunternehmen meldete für das vierte Quartal einen Umsatzsprung von 39 Prozent, angetrieben durch das Geschäft mit KI-Servern. Dieses Wachstum dürfte sich weiter fortsetzen, da das Unternehmen mitteilte, dass es im vergangenen Quartal Aufträge für KI-optimierte Server im Wert von 64 Milliarden US-Dollar abgeschlossen habe.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2026 05:55 ET (10:55 GMT)
