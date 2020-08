MARKT USA/Wall Street dürfte Rekordserie fortsetzen

An der Wall Street zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine Fortsetzung der Rally ab, wenn auch in gebremstem Tempo. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an.

In der vergangenen Woche waren S&P-500 und die Nasdaq-Indizes von Rekord zu Rekord geeilt. Ihren Optimismus bezogen die Anleger von der US-Notenbank, die einen geldpolitischen Richtungswechsel signalisiert hat, indem sie sich von ihrem Inflationsziel verabschiedet hat. Künftig kann die Fed ihre expansive Geldpolitik selbst dann fortsetzen, wenn die Inflation über 2 Prozent steigt.

Die Notenbanker hätten bestätigt, dass die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig blieben, kommentiert Richard Dunbar von Aberdeen Standard Investments den neuen Kurs der Fed. Abgesehen vom billigen Geld sei die Bilanzsaison der US-Unternehmen deutlich besser als befürchtet verlaufen, nennt er einen weiteren Grund für den Rekordkurs der Börse.

Mit dem Ende der Urlaubszeit könnte es am Aktienmarkt allerdings wieder turbulenter zugehen. Wenn die Mitglieder des Kongresses aus der Sommerpause zurückkehren, dürfte die Debatte um neue Corona-Hilfsprogramme wiederaufgenommen werden, die zuletzt ins Stocken geraten war. Daneben läuft der Präsidentschaftswahlkampf weiter. Und auch der Handelsstreit mit China wird ein zentrales Thema bleiben. Am Freitag hat Peking im Streit um den Verkauf des US-Geschäfts der App Tiktok die Vorschriften für den Export von Technologie verschärft.

Mit Blick auf Einzelwerte steht am Montag der Apple-Aktiensplit im Verhältnis 1:4 im Fokus. Anleger werden die vierfache Zahl an Apple-Aktien in ihren Depots vorfinden. In der Folge wurde der Dow-Jones-Index etwas umgebaut, um das durch den Aktiensplit verringerte Gewicht des Technologiesektors auszugleichen, aber auch um die US-Wirtschaft realistischer abzubilden, wie Indexbetreiber S&P Dow Jones mitteilte. Deshalb steigen die Aktien von Salesforce.com, Amgen und Honeywell mit Handelsbeginn am Montag in den Index auf. Ausgeschieden sind Pfizer, Exxon Mobil und Raytheon.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2020 06:24 ET (10:24 GMT)