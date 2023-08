MARKT USA/Wall Street dürfte weiter steigen - Renditen mit Rücksetzer

Die Wall Street dürfte am Dienstag an die Kusgewinne des Vortages anknüpfen, als bis auf den Dow-Jones-Index deutliche Aufschläge - vor allem an der Nasdaq - verbucht worden waren. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, wobei die technologielastige Nasdaq erneut die Nase vorn haben dürfte. Die Hoffnungen des Aktienmarktes ruhen auch auf möglicherweise taubenhaften Aussagen auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, wo am Freitag US-Notenbankgouverneur Jerome Powell sprechen wird. Dem Technologiesektor hilft aktuell zudem ein kleiner Rückgang der Rentenrenditen, auf die Technologietitel in der Regel besonders sensibel reagieren. Gleichwohl bewegen sich die Renditen weiterhin auf den höchsten Ständen seit knapp 16 Jahren. Aktienhändler hoffen, dass der Anleihemarkt seinen mittelfristigen Boden und die Renditen damit ihr aktuelles Hoch gesehen haben. Diese Sicht stützt die Börsen.

Der Blick auf den Technologiesektor wird aktuell auch vom Chipriesen Nvidia bestimmt, der am Mittwoch Geschäftszahlen vorlegt. Hier liegen die Erwartungen offenbar sehr hoch und Anleger verteilten Vorschusslorbeeren, die Titel hatten am Vortag 8,5 Prozent zugelegt und steigen vorbörslich um weitere 1,9 Prozent. Sollte der anstehende Geschäftsausweis offenbaren, dass der Hype um KI sich nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlage, könnte der bisherige Kurstreiber einen Dämpfer erhalten, heißt es auch mit Blick auf den Sektor. "Nvidia sollte besser ihre Umsatzprognose für das vergangene Quartal erfüllen, ansonsten besteht die Möglichkeit, dass wir eine erhebliche Abwärtskorrektur sehen werden", warnt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank.

August 22, 2023 06:07 ET (10:07 GMT)