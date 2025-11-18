MARKT USA/Wall Street erneut vor Abgaben und mit Zurückhaltung

Auch am Dienstag dürfte Zurückhaltung die oberste Devise an der Wall Street bleiben. Zu wichtig sind die im Wochenverlauf anstehenden US-Konjunkturdaten. Nach dem beendeten "Shutdown" stehen eine Vielzahl von Daten auf der Agenda, wovon der US-Arbeitsmarktbericht für September am Donnerstag die größte Aufmerksamkeit erhalten dürfte. Dazu kommen am Mittwoch nach Handelsende die Quartalszahlen von Nvidia, die richtunsgweisend sein dürften - nicht nur für den Technologie-Sektor. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,3 Prozent.

"Der KI-Optimismus, der mit der steigenden Unsicherheit über den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank kollidiert, hält die Risikobereitschaft in Schach", sagt Matt Britzman, Analyst bei Hargreaves Lansdown. "Langfristige Investoren können an ihren Strategien festhalten, Rückgänge sind nie angenehm, aber oft gesund, besonders in einem Markt, der Anzeichen von Überschwänglichkeit zeigt", ergänzt der Teilnehmer.

Nvidia fallen vorbörslich um weitere 1,1 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag 1,9 Prozent eingebüßt hatte. Zur Begründung wurde zu Wochenbeginn darauf verwiesen, dass der Fonds des Milliardärs Peter Thiel alle seine Anteile an dem Chiphersteller verkauft hat. Der Kurs hat in drei der letzten fünf Handelssitzungen Verluste verzeichnet und ist im November um fast 8 Prozent gefallen. Trotzdem ist es in diesem Jahr bereits um 39 Prozent aufwärts gegangen.

Auf der Konjunktur-Agenda steht nach der Startglocke der Auftragseingang der Industrie aus dem August. Dazu kommen vor der Eröffnung noch die Industrieproduktion, ebenfalls für den August, sowie die Import- und Export-Preise für den Oktober.

Auf der Unternehmensseite wird Home Depot einen Blick in die Bücher gewähren. Die Geschäftszahlen des Einzelhändlers für das dritte Quartal könnten einen Hinweis auf das Konsumverhalten in den USA geben, heißt es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 05:54 ET (10:54 GMT)